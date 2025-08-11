Федеральную трассу в Бурятии расчистили от камней

Вечером 10 августа и-за сильного дождя на федеральную трассу «Байкал» сошел сель с высот в районе Ошурково. Поток грязи и камней на время затруднил движение по дороге на двух участках - у СНТ «Лесовод» и около СНТ «Геолог». На трассе пришлось вводить реверсивное движение.На место происшествия прибыли дорожные службы, которые оперативно расчистили проезжую часть. Ближе к полуночи движение было полностью восстановлено, сообщает «Иволга-инфо.24/7».