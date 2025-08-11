Происшествия 11.08.2025 в 09:45

В Бурятии пожар уничтожил дачный дом

Распространение огня на соседние участки пожарные не допустили
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив Республиканского агентства ГО и ЧС
Пожар вспыхнул вечером 10 августа в СНТ «Колос» Прибайкальского района. Там загорелся жилой дом. 

«К моменту приезда пожарных брусовой дачный дом был полностью охвачен пламенем. Несмотря на оперативные действия прибывших подразделений, остановить распространение огня не удалось, дом был полностью уничтожен. Благодаря профессиональной работе огнеборцев удалось локализовать пожар за 32 минуты, не допустив его распространения на соседние участки», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

