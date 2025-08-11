Происшествия 11.08.2025 в 10:15

В Бурятии трое подростков угодили в больницу после аварий на мотоциклах

ДТП случились в Улан-Удэ и в селе Оронгой
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии трое подростков угодили в больницу после аварий на мотоциклах
Фото: УГИБДД по Бурятии. ДТП в Оронгое
В Бурятии в минувшие выходные в авариях с участием мототранспорта пострадали три подростка. Первое ДТП случилось в субботу днем в Улан-Удэ – в лесу. 15-летний водитель мотоцикла «Эндуро Прогаси», следуя со стороны улицы Классная в направлении улицы Песчаная, не справился с управлением, из-за чего «железный конь» опрокинулся.

У юноши не было права управления ТС. Подросток и его 10-летний брат получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в медицинское учреждение, отметили в УГИБДД по Бурятии.

А около 12 часов ночи в селе Оронгой Иволгинского района в аварию угодил 16-летний водитель мотоцикла «Минск», также не имеющий права управления ТС. Парень ехал по улице Почтовая и не предоставил преимущества в движении, из-за чего столкнулся с автомобилем «Тойота Дюна», за рулем которого находился 21-летний водитель. Юного мотоциклиста с многочисленными травмами доставили в медучреждение.
Теги
авария подростки мотоцикл

Все новости

Агрессивный житель Улан-Удэ метнул кирпич в судебного пристава
11.08.2025 в 11:33
В Улан-Удэ продавца оштрафовали за продажу энергетика подростку
11.08.2025 в 11:28
Арт-объект в Улан-Удэ взяли под наблюдение
11.08.2025 в 11:13
На севере Бурятии заметили медведицу с медвежатами
11.08.2025 в 11:11
Лучники Бурятии настреляли четыре медали чемпионата России
11.08.2025 в 10:55
В Бурятии начали предлагать бытовую технику даром
11.08.2025 в 10:51
В Улан-Удэ камера «засекла» трех нарушителей, вываливших мусор
11.08.2025 в 10:38
11 километров трассы «Байкал» отремонтируют в этом году в Бурятии
11.08.2025 в 10:27
В Улан-Удэ прогнозируют рост уровня воды в реках города
11.08.2025 в 10:24
В Бурятии трое подростков угодили в больницу после аварий на мотоциклах
11.08.2025 в 10:15
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
Агрессивный житель Улан-Удэ метнул кирпич в судебного пристава
Пристав получил травму, а агрессор – уголовное дело
11.08.2025 в 11:33
На севере Бурятии заметили медведицу с медвежатами
Семейство косолапых увидели на острове Ярки
11.08.2025 в 11:11
В Улан-Удэ камера «засекла» трех нарушителей, вываливших мусор
Они сбрасывали отходы в неположенном месте с машин
11.08.2025 в 10:38
В Бурятии пожар уничтожил дачный дом
Распространение огня на соседние участки пожарные не допустили
11.08.2025 в 09:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru