В Бурятии трое подростков угодили в больницу после аварий на мотоциклах

В Бурятии в минувшие выходные в авариях с участием мототранспорта пострадали три подростка. Первое ДТП случилось в субботу днем в Улан-Удэ – в лесу. 15-летний водитель мотоцикла «Эндуро Прогаси», следуя со стороны улицы Классная в направлении улицы Песчаная, не справился с управлением, из-за чего «железный конь» опрокинулся.У юноши не было права управления ТС. Подросток и его 10-летний брат получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в медицинское учреждение, отметили в УГИБДД по Бурятии.А около 12 часов ночи в селе Оронгой Иволгинского района в аварию угодил 16-летний водитель мотоцикла «Минск», также не имеющий права управления ТС. Парень ехал по улице Почтовая и не предоставил преимущества в движении, из-за чего столкнулся с автомобилем «Тойота Дюна», за рулем которого находился 21-летний водитель. Юного мотоциклиста с многочисленными травмами доставили в медучреждение.