В Улан-Удэ камера «засекла» трех нарушителей, вываливших мусор

В Октябрьском районе Улан-Удэ фотоловушки, установленные Бурприроднадзором, помогли вычислить нарушителей. Камеры зафиксировали три несанкционированных сброса отходов с транспортных средств и прицепов к ним.Выяснилось, что мусор в неположенном месте вывалили два местных жителя, а еще один привез свое барахло из Тарбагатайского района. Нарушителям назначили штраф в общем размере 90 тысяч рублей.«Сбрасывать отходы вне объектов размещения отходов запрещено. Сброс мусора с легкового автомобиля обойдется согласно статье 8.2 КоАП РФ физлицу – до 15 тыс. руб. (юрлицу – до 50 тысяч рублей), с грузовика – до 50 тыс. рублей (юрлицу – до 120 тыс. рублей)», - напомнили в надзорном ведомстве.