На севере Бурятии заметили медведицу с медвежатами

В Северо-Байкальском районе Бурятии на острове Ярки заметили медведицу с медвежатами. Информация передана в Бурприроднадзор, сообщили в телеграм-канале «Северобайкальск-инфо.24/7»Жителей призывают проявлять повышенную бдительность и осторожность.Также туристам напомнили, что остров Ярки является частью особо охраняемой природной территории. Его посещение без предварительного согласования с БУ «Бурприрода» через их официальный сайт строго запрещено.