Происшествия 11.08.2025 в 11:11
На севере Бурятии заметили медведицу с медвежатами
Семейство косолапых увидели на острове Ярки
Текст: Карина Перова
В Северо-Байкальском районе Бурятии на острове Ярки заметили медведицу с медвежатами. Информация передана в Бурприроднадзор, сообщили в телеграм-канале «Северобайкальск-инфо.24/7»
Жителей призывают проявлять повышенную бдительность и осторожность.
Также туристам напомнили, что остров Ярки является частью особо охраняемой природной территории. Его посещение без предварительного согласования с БУ «Бурприрода» через их официальный сайт строго запрещено.
Тегимедведица остров Ярки