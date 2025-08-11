Происшествия 11.08.2025 в 11:11

На севере Бурятии заметили медведицу с медвежатами

Семейство косолапых увидели на острове Ярки
Текст: Карина Перова
Фото: loon.site
В Северо-Байкальском районе Бурятии на острове Ярки заметили медведицу с медвежатами. Информация передана в Бурприроднадзор, сообщили в телеграм-канале «Северобайкальск-инфо.24/7»

Жителей призывают проявлять повышенную бдительность и осторожность.

Также туристам напомнили, что остров Ярки является частью особо охраняемой природной территории. Его посещение без предварительного согласования с БУ «Бурприрода» через их официальный сайт строго запрещено.
