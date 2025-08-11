Происшествия 11.08.2025 в 12:14

На севере Бурятии ищут пропавшего рыбака

Его товарищ собирает людей
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»
В Северо-Байкальском районе вчера, 10 августа, потерялся мужчина. Он планировал на моторной резиновой лодке подняться вверх по течению реки Верхняя Ангара от поселка Новый Уоян.

Мужчина отправился туда на рыбалку. Однако вечером домой он не вернулся.

«Товарищ собирает людей – поедут искать на моторной лодке», - отметили в группе Северобайкалье-инфо.24/7.
