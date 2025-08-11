Происшествия 11.08.2025 в 12:22
Иркутскую авиакомпанию преследуют поломки самолётов
В Забайкальском крае Ан-24 вернулся в Читу из-за технической неисправности
Текст: Иван Иванов
Самолет авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс ИК 189 по маршруту Чита — Чара 10 августа вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщает РБК со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру. В ведомстве отметили, что посадка прошла благополучно.
В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК сообщили, что пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. Следователи проводят проверку по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Напомним, 24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение недалеко от Тынды. На борту находились 48 человек, в том числе пятеро детей. Все они погибли.
30 июля Росавиация аннулировала сертификат «Ангары», позволявший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание самолетов. Как уточнили в ведомстве, в работе авиакомпании были выявлены нарушения. В частности, документация оформлялась без фактического выполнения работ, а необходимые инструменты и оборудование не использовались.
Из-за этого рейсы авиакомпании начали отменять. Так, самолеты несколько дней не летали на север Бурятии.
Позже в авиакомпании сообщили, что достигли договоренности по техническому обслуживанию своих самолетов с авиакомпанией «Полярные авиалинии». После этого полеты возобновились.
