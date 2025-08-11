Происшествия 11.08.2025 в 12:22

Иркутскую авиакомпанию преследуют поломки самолётов

В Забайкальском крае Ан-24 вернулся в Читу из-за технической неисправности
A- A+
Текст: Иван Иванов
Иркутскую авиакомпанию преследуют поломки самолётов
Фото: архив «Номер один»
Самолет авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс ИК 189 по маршруту Чита — Чара 10 августа вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщает РБК со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру. В ведомстве отметили, что посадка прошла благополучно. 

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК сообщили, что пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. Следователи проводят проверку по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Напомним, 24 июля пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение недалеко от Тынды. На борту находились 48 человек, в том числе пятеро детей. Все они погибли.

30 июля Росавиация аннулировала сертификат «Ангары», позволявший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание самолетов. Как уточнили в ведомстве, в работе авиакомпании были выявлены нарушения. В частности, документация оформлялась без фактического выполнения работ, а необходимые инструменты и оборудование не использовались.

Из-за этого рейсы авиакомпании начали отменять. Так, самолеты несколько дней не летали на север Бурятии

Позже в авиакомпании сообщили, что достигли договоренности по техническому обслуживанию своих самолетов с авиакомпанией «Полярные авиалинии». После этого полеты возобновились.
Теги
авиация

Все новости

В Бурятии продолжают обустройство тропы «Ставка Чингисхана»
11.08.2025 в 13:00
«Мы тебя обманули, парень»
11.08.2025 в 12:57
В Бурятии на неделе погода улучшится, а потом снова испортится
11.08.2025 в 12:56
В Бурятии иркутянин попал в полицию за ряд покупок в магазине
11.08.2025 в 12:48
Жительница Улан-Удэ две недели шиковала за счет чужой банковской карты
11.08.2025 в 12:41
На борцовском первенстве России в Улан-Удэ разыграют 1,5 млн рублей призовых
11.08.2025 в 12:25
Иркутскую авиакомпанию преследуют поломки самолётов
11.08.2025 в 12:22
В Бурятии в Комариках заметили таинственного адониса
11.08.2025 в 12:19
На севере Бурятии ищут пропавшего рыбака
11.08.2025 в 12:14
В Улан-Удэ у Гостиных рядов пролилась кровь
11.08.2025 в 12:11
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
Жительница Улан-Удэ две недели шиковала за счет чужой банковской карты
Женщина успела потратить 400 тысяч рублей
11.08.2025 в 12:41
На севере Бурятии ищут пропавшего рыбака
Его товарищ собирает людей
11.08.2025 в 12:14
В Улан-Удэ у Гостиных рядов пролилась кровь
Брат напал с ножом на брата, ранив его в грудь
11.08.2025 в 12:11
Агрессивный житель Улан-Удэ метнул кирпич в судебного пристава
Пристав получил травму, а агрессор – уголовное дело
11.08.2025 в 11:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru