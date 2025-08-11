Происшествия 11.08.2025 в 12:41

Жительница Улан-Удэ две недели шиковала за счет чужой банковской карты

Женщина успела потратить 400 тысяч рублей
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
На днях в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 60-летний горожанин. Мужчина сообщил, что у него пропала банковская карта, причем данный факт он обнаружил только спустя пару недель. Уведомления о списаниях у него подключены не были, а когда родственники помогли ему установить и зарегистрировать банковское приложение на телефон, выяснилось, что с карты похищены 400 тысяч рублей. 

Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след похитителя. Им оказалась 33-летняя горожанка. Злоумышленницу задержали.

Женщина рассказала следователю, что нашла чужую банковскую карту на улице около магазина в районе Верхней Березовки. Сначала с ее помощью она купила немного продуктов и алкоголя, но затем разошлась на полную катушку. На протяжении почти двух недель женщина оплачивала чужой картой различные товары, приобретя даже мебель. За покупки в магазинах она рассчитывалась в несколько платежей без ввода пин-кода, обманывая продавцов, что якобы забыла пароль. 

«Гражданка не работает, ранее судима за имущественное преступление. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.
Теги
кража

ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

