В Бурятии в трех заведениях общепита использовали подозрительную продукцию

В Северо-Байкальском районе Бурятии трех владельцев заведений, кафе «Улугбек», «Бомонд» и бара «Элитный», оштрафовали после повторных нарушений. Все точки находятся в Северобайкальске.Ранее сотрудники Россельхознадзора уже проводили проверку, объявив предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, в том числе работе в ВетИС «Меркурий». Но бизнесмены не предприняли никаких мер, поэтому госинспекторы по требованию прокуратуры нанесли еще один визит.Выяснилось, что вся используемая в кафе продукция животного происхождения не имела ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы безопасность, эпизоотическое благополучие мест выращивания животных и производства сырья.«По предписанию специалиста надзорного ведомства 74 кг пищевой продукции изъято из оборота кафе и утилизировано владельцами. Всего с начала 2025 года Управлением Россельхознадзора проконтролировано на территории Бурятии 186 предприятий общепита, выявлено 195 нарушений, предпринимателям объявлено 150 предостережений», - добавили в надзорном ведомстве.