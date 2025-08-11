Происшествия 11.08.2025 в 14:28
Житель Бурятии матерился и палил в воздух из ружья
Нетрезвого хулигана задержали полицейские
Текст: Карина Перова
Накануне днем в райцентре Тункинского района Бурятии нетрезвый мужчина переполошил всю округу. Он нецензурно выражался и стрелял в воздух из ружья во дворе одного из домов. Об этом полицейским рассказал другой местный житель.
Тот добавил, что незадолго до этого между ним и нарушителем общественного порядка произошел словесный конфликт из-за неправильно припаркованного автомобиля.
На место тут же приехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции задержали буянившего 45-летнего мужчину. У него уже есть судимость – за преступления против жизни и здоровья.
«У мужчины изъято гладкоствольное ружье, из которого, предположительно, производились выстрелы. Оружие зарегистрировано, хранилось в соответствии с установленным порядком. Пострадавших нет», - прокомментировали в МВД по Бурятии.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента. По факту хулиганства, совершенного с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, завели уголовное дело.
Тегиружье хулиганство