Происшествия 11.08.2025 в 14:57

В поселке Бурятии образовалась огромная зеленая лужа из-за сточных вод

От нее исходит нестерпимая вонь
Текст: Карина Перова
В поселке Бурятии образовалась огромная зеленая лужа из-за сточных вод
Фото: телеграм-канал «БурАССР 2.0»
В поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии образовалась огромная зеленая лужа из-за сточных вод со всех близлежащих домов. Злачный водоем находится всего в 40 метрах от детской площадки, сообщили в телеграм-канале «БурАССР 2.0».

От лужи исходит нестерпимая вонь. Также местные жители боятся, что ее появление опасно для экосистемы озера Байкал. По их словам, администрация района «игнорирует эту катастрофическую ситуацию».

«Этот пост является официальным обращением в прокуратуру! Видео показывает всю серьезность проблемы, на которую не обращают внимания», - пишет паблик.
Нижнеангарск лужа сточные воды

