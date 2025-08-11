Стрельба по людям у клуба стоила жителю Улан-Удэ свободы

Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия.Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемый вместе с приятелями приехал на автомобиле к одному из клубов города. Выйдя из машины, мужчина стал палить из пневматического пистолета по окружающим. В результате два человека получили ранения.Злоумышленника задержали правоохранители. Установить личность его приятелей правоохранители не смогли, так что парень пошел под суд в одиночестве. Его признали виновным и приговорили к 2 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.Приговор в законную силу еще не вступил.