Происшествия 11.08.2025 в 16:01

Стрельба по людям у клуба стоила жителю Улан-Удэ свободы

Хулиган ранил двух человек
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия.

Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемый вместе с приятелями приехал на автомобиле к одному из клубов города. Выйдя из машины, мужчина стал палить из пневматического пистолета по окружающим. В результате два человека получили ранения.

Злоумышленника задержали правоохранители. Установить личность его приятелей правоохранители не смогли, так что парень пошел под суд в одиночестве. Его признали виновным и приговорили к 2 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. 

Приговор в законную силу еще не вступил.
