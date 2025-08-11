Происшествия 11.08.2025 в 16:39

В столице Сибири грабитель отнял у 12-летнего школьника миллион

На эти деньги родные мальчика собирались купить дом
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
В столице Сибири грабитель отнял у 12-летнего школьника миллион
Фото: скриншот с камер видеонаблюдения
В Новосибирске четвертый день полиция ищет мужчину, укравшего у ребенка сумку с деньгами. По версии следствия, 8 августа около дома на улице Татьяны Снежиной подозреваемый напал на 12-летнего школьника, угрожал ножом и забрал, по словам родственником мальчика, 1 млн 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». КП-Новосибирск поговорили с тетей пострадавшего ребенка: оказалось, что деньги принадлежали ее супругу - дяде школьника. Она рассказала, что произошло в тот день.

Игорь — дядя ограбленного мальчика — и его супруга Галина работали строителями. Когда женщине стало тяжело трудиться на стройке, она ушла работать кондуктором. Потом ее супруг заключил контракт и отправился на СВО.

- Мы живем в съемной квартире, очень хотели купить себе свое жилье. Супруг получил на СВО тяжелое ранение, и ему пришла выплата. Деньги лежали на счету, их никто не трогал. Игорь приехал в отпуск, и мы два месяца искали дом. Нашли хороший вариант в селе Боярка Колыванского района, - рассказала Галина.

- Мы с сестрой были дома. Игорь снял в банкомате деньги один миллион 70 тысяч рубле: миллион 50 нам нужны были для оплаты жилья, а на остальные деньги мы хотели стол родственникам накрыть перед отъездом Игоря. Муж положил к себе деньги, и все пошли обратно. Но начался дождь, и они зашли в магазин. Муж положил деньги к племяннику в сумку, чтобы они не намокли. Никто же мог подумать, что кто-то нападет на мальчика, - говорит женщина. – Муж хотел забрать у него сумку, а племянник ему сказал: «Да что ты переживаешь. Я быстрее тебя до дома добегу».

Свидетелями преступления стали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как за 12-летним подростком, который возвращается из магазина, бежит мужчина во всем черном. Мальчик оборачивается, в этот момент нападавший хватает ребенка за сумку и начинает тянуть. Школьнику удается вырваться, но преступник нагоняет подростка.

- Стой! – кричит мужчина и отрезает лямку барсетки.

- Помогите, - кричит ребенок.

После этого мужчина скрылся, а мальчишка, забрав пакеты с продуктами, побежал домой.

- А мы сидим с сестрой, я говорю: «Что-то я волнуюсь, пойдем, выйдем, встретим их». И тут я услышала, крик под окном: «Галя, миленькая, прости меня! Меня ограбили». Мы тут же позвонили в полицию, стали искать доступ к камерам видеонаблюдения, - говорит женщина.

Полиция отсмотрела камеры видеонаблюдения. Как говорит Галина, она думает, что мужчин было двое.

- Я думаю, что они работали вместе. Один стоял около банкомата и смотрел, кто сколько денег снимает, а второй уже грабил. Ведь потом выяснилось, что они ехали на машине черной без номеров, и она «утонула» из-за дождя. И мужик этот с сумкой уже по лужам убегал, - говорит сибирячка.

- Как вашему мужу удалось снять такую крупную сумму за раз?

- Накануне Игорь в банк позвонил и попросил, чтобы с карты убрали лимиты на снятие. И он сначала снял миллион, потом еще 70 тысяч.

Сейчас делом занимаются правоохранители.

- В настоящее время сотрудниками полиции проведена проверка, предоставлена информация обо всех произошедших обстоятельствах, - сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Теги
грабеж

Все новости

Четверть миллиона хотели содрать энергетики с жительницы Улан-Удэ
11.08.2025 в 17:17
Липовый глава Бурятии просит жителей сдать холодильники
11.08.2025 в 17:08
В Бурятии джидинцы увековечили память погибших бойцов СВО
11.08.2025 в 16:51
В столице Сибири грабитель отнял у 12-летнего школьника миллион
11.08.2025 в 16:39
Стрельба по людям у клуба стоила жителю Улан-Удэ свободы
11.08.2025 в 16:01
В Улан-Удэ убрали «зебру» на Борсоева
11.08.2025 в 15:55
В мэрии Улан-Удэ пояснили зачем срубили тополиную аллею в центре
11.08.2025 в 15:24
Улан-удэнцы ждут возвращения горячей воды
11.08.2025 в 15:24
Глава Бурятии познакомился с новым консулом Монголии
11.08.2025 в 15:11
В поселке Бурятии образовалась огромная зеленая лужа из-за сточных вод
11.08.2025 в 14:57
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
Липовый глава Бурятии просит жителей сдать холодильники
По сети гуляет дипфейк с Алексеем Цыденовым
11.08.2025 в 17:08
Стрельба по людям у клуба стоила жителю Улан-Удэ свободы
Хулиган ранил двух человек
11.08.2025 в 16:01
В поселке Бурятии образовалась огромная зеленая лужа из-за сточных вод
От нее исходит нестерпимая вонь
11.08.2025 в 14:57
Житель Бурятии матерился и палил в воздух из ружья
Нетрезвого хулигана задержали полицейские
11.08.2025 в 14:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru