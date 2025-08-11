Происшествия 11.08.2025 в 16:39
В столице Сибири грабитель отнял у 12-летнего школьника миллион
На эти деньги родные мальчика собирались купить дом
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске четвертый день полиция ищет мужчину, укравшего у ребенка сумку с деньгами. По версии следствия, 8 августа около дома на улице Татьяны Снежиной подозреваемый напал на 12-летнего школьника, угрожал ножом и забрал, по словам родственником мальчика, 1 млн 70 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». КП-Новосибирск поговорили с тетей пострадавшего ребенка: оказалось, что деньги принадлежали ее супругу - дяде школьника. Она рассказала, что произошло в тот день.
Игорь — дядя ограбленного мальчика — и его супруга Галина работали строителями. Когда женщине стало тяжело трудиться на стройке, она ушла работать кондуктором. Потом ее супруг заключил контракт и отправился на СВО.
- Мы живем в съемной квартире, очень хотели купить себе свое жилье. Супруг получил на СВО тяжелое ранение, и ему пришла выплата. Деньги лежали на счету, их никто не трогал. Игорь приехал в отпуск, и мы два месяца искали дом. Нашли хороший вариант в селе Боярка Колыванского района, - рассказала Галина.
- Мы с сестрой были дома. Игорь снял в банкомате деньги один миллион 70 тысяч рубле: миллион 50 нам нужны были для оплаты жилья, а на остальные деньги мы хотели стол родственникам накрыть перед отъездом Игоря. Муж положил к себе деньги, и все пошли обратно. Но начался дождь, и они зашли в магазин. Муж положил деньги к племяннику в сумку, чтобы они не намокли. Никто же мог подумать, что кто-то нападет на мальчика, - говорит женщина. – Муж хотел забрать у него сумку, а племянник ему сказал: «Да что ты переживаешь. Я быстрее тебя до дома добегу».
Свидетелями преступления стали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как за 12-летним подростком, который возвращается из магазина, бежит мужчина во всем черном. Мальчик оборачивается, в этот момент нападавший хватает ребенка за сумку и начинает тянуть. Школьнику удается вырваться, но преступник нагоняет подростка.
- Стой! – кричит мужчина и отрезает лямку барсетки.
- Помогите, - кричит ребенок.
После этого мужчина скрылся, а мальчишка, забрав пакеты с продуктами, побежал домой.
- А мы сидим с сестрой, я говорю: «Что-то я волнуюсь, пойдем, выйдем, встретим их». И тут я услышала, крик под окном: «Галя, миленькая, прости меня! Меня ограбили». Мы тут же позвонили в полицию, стали искать доступ к камерам видеонаблюдения, - говорит женщина.
Полиция отсмотрела камеры видеонаблюдения. Как говорит Галина, она думает, что мужчин было двое.
- Я думаю, что они работали вместе. Один стоял около банкомата и смотрел, кто сколько денег снимает, а второй уже грабил. Ведь потом выяснилось, что они ехали на машине черной без номеров, и она «утонула» из-за дождя. И мужик этот с сумкой уже по лужам убегал, - говорит сибирячка.
- Как вашему мужу удалось снять такую крупную сумму за раз?
- Накануне Игорь в банк позвонил и попросил, чтобы с карты убрали лимиты на снятие. И он сначала снял миллион, потом еще 70 тысяч.
Сейчас делом занимаются правоохранители.
- В настоящее время сотрудниками полиции проведена проверка, предоставлена информация обо всех произошедших обстоятельствах, - сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Тегиграбеж