Липовый глава Бурятии просит жителей сдать холодильники

«Земляки, я тоже в ДИПФЭЙК попал»: по иноагентским социальным сетям распространяют дипфейк с главой Бурятии – сгенерированое видео, якобы с обращением Алексея Цыденова. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.В ролике липовый Цыденов призывает жителей сдать холодильники.«Нашим бойцам в госпиталях нужны не бытовые приборы, а наша поддержка – чтобы писали, звонили и теплым словом поддерживали», - написал глава Бурятии на своей странице.Дипфейк – фотография или видеозапись, на которой голос или внешность человека подделаны с помощью нейросети.