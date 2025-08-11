Происшествия 11.08.2025 в 17:08

Липовый глава Бурятии просит жителей сдать холодильники

По сети гуляет дипфейк с Алексеем Цыденовым
Текст: Карина Перова
Липовый глава Бурятии просит жителей сдать холодильники
Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова
«Земляки, я тоже в ДИПФЭЙК попал»: по иноагентским социальным сетям распространяют дипфейк с главой Бурятии – сгенерированое видео, якобы с обращением Алексея Цыденова. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

В ролике липовый Цыденов призывает жителей сдать холодильники.

«Нашим бойцам в госпиталях нужны не бытовые приборы, а наша поддержка – чтобы писали, звонили и теплым словом поддерживали», - написал глава Бурятии на своей странице.

Дипфейк – фотография или видеозапись, на которой голос или внешность человека подделаны с помощью нейросети.
Алексей Цыденов дипфейк

