Один лесной пожар осталось потушить в Бурятии

В Бурятии за прошедшие сутки лесники потушили пожар в Прибайкальском районе на площади 0,7 га. Новых возгораний при этом обнаружено не было, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Сейчас в Бурятии остался один лесной пожар, он действует в Баунтовском районе. Общая площадь возгорания составляет 300 га.«С огнём сражаются 10 сотрудников авиалесоохраны. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», - сообщили в РАЛХе.