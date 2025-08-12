Читинка лишилась миллиона после общения с начальницей-фальшивкой

В полицию Улан-Удэ обратилась жительница Читы, которая попала на удочку аферистов и лишилась 1 млн рублей. Все началось с фейкового сообщения от ее «руководителя», которое прошло в одном из мессенджеров.Лженачальница заявила, что в «правоохранительных органах» завели уголовные дела по факту мошеннических действий в особо крупном размере. И что якобы из-за «утечки персональных данных» проверяют сотрудников отдела кадров и бухгалтерии.На следующий день читинке позвонил неизвестный, который дал ей указание переоформить в банках свои счета, чтобы их обезопасить. Забайкалка послушалась и перевела 2,6 млн рублей на новый банковский счет.«Позже, поняв, что ее обманули, обратилась в банк, где ей пояснили, что произошли списания денежных средств с ее счета. Остаток денег остался на счету, поскольку банк успел заблокировать счет за подозрительные списания. Таким образом, доверчивой женщине причинен материальный ущерб в размере 1 000 000 рублей», - рассказали в МВД по Бурятии.