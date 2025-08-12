Иркутянина, сбежавшего в США после ДТП, депортировали в Россию

В Иркутске суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, депортированного из США. Его обвиняют в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Авария произошла несколько лет назад, и впервые дело было рассмотрено в 2020 году. Однако затем процесс приостановили, так как подсудимый скрылся, его объявили в розыск, сообщает IRK.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Иркутской области.Через три года мужчину нашли в США. 14 июня 2025 года его экстрадировали в Россию и поместили в СИЗО. Под стражей он будет находиться до 15 декабря 2025 года. Судебное слушание по делу продолжат 20 августа.По данным полиции, мужчина насмерть сбил человека в 2017 году. В декабре 2022 года он уехал из России, скрывался в Беларуси, Турции, Таиланде и США. Но после потепления отношений между Россией и США с приходом Дональда Трампа российских беглецов начали массово депортировать на родину.