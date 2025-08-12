Происшествия 12.08.2025 в 11:52

В Бурятии почти 11 часов искали ушедшую за грибами женщину

Она отбилась от компании грибников
Текст: Карина Перова
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Бурятии
В селе Калёново Иволгинского района Бурятии почти 11 часов искали женщину, ушедшую за грибами. Она пропала в ночь с 8 на 9 августа, рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

При этом сельчанка была не одна – отправилась за дикоросами со своим мужем и ещё одной семейной парой, их друзьями. В лес зашли вместе, но вечером женщину потеряли из вида. Друзья забеспокоились – стали звать потерявшуюся, но та не откликалась, и телефона с собой у нее не было. К тому же везде было сыро после дождя, а заблудившаяся женщина была в одной кофте.

Тогда грибники обратились в полицию. В 21:30 заявку на поиск получили добровольцы «ЛизаАлерт». Члены отряда, полиция и служба спасения организовали поиск, на окраине села развернули штаб. Было задействовано два автомобиля, квадроцикл, кинологический расчет и 3 пеших группы с добровольцами отряда и местными жителями.

«В 11 утра пришла информация, что нашу потерявшуюся в лесу на тропе нашел местный житель. Ее привезли в штаб. Женщина была цела и невредима. Она не испугалась, стояла на месте и ждала помощь, потому что боялась в темноте уйти вглубь леса. Согревалась физическими упражнениями. Поблагодарив друг друга, передав найденную супругу, все разъехались по домам. Всего в поиске приняло участие 25 человек и 1 поисковый пес», - рассказали в отряде.

Добровольцы напомнили: перед походом в лес нужно тщательно подготовиться – ярко одеться, взять с собой заряженный телефон, запас еды и воды, фонарик, спички, свисток.
Теги
ЛизаАлерт поиск грибник

