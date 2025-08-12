Происшествия 12.08.2025 в 15:07
В Улан-Удэ водитель протаранил табачный киоск и влетел в остановку
ДТП произошло на улице Трубачеева
Текст: Карина Перова
В столице Бурятии водитель микроавтобуса снес входную группу табачного киоска и влетел в остановку. ДТП случилось на улице Трубачеева (ост. Авторынок).
В паблике «Весь Улан-Удэ» заявили, что в аварии пострадал человек.
Подробности произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники ГАИ и медики.
