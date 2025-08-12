Происшествия 12.08.2025 в 15:07

В Улан-Удэ водитель протаранил табачный киоск и влетел в остановку

ДТП произошло на улице Трубачеева
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ водитель протаранил табачный киоск и влетел в остановку
Фото: комитет по транспорту
В столице Бурятии водитель микроавтобуса снес входную группу табачного киоска и влетел в остановку. ДТП случилось на улице Трубачеева (ост. Авторынок).

В паблике «Весь Улан-Удэ» заявили, что в аварии пострадал человек.

Подробности произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники ГАИ и медики.
Теги
киоск ДТП Трубачеева

Все новости

В Улан-Удэ завершается ремонт дорог
12.08.2025 в 16:25
Вырастить патриотов
12.08.2025 в 16:24
В Улан-Удэ водитель влетел в киоск и остановку из-за проблем со здоровьем
12.08.2025 в 16:13
Медпоезд «Святой Пантелеймон» завершил работу на БАМе
12.08.2025 в 16:00
В Улан-Удэ подешевела картошка
12.08.2025 в 15:53
В Улан-Удэ котельная на Бурводе не готова к отопительному сезону
12.08.2025 в 15:37
В Улан-Удэ водитель протаранил табачный киоск и влетел в остановку
12.08.2025 в 15:07
Жителям Улан-Удэ заменили трухлявую лестницу
12.08.2025 в 14:53
В Бурятии заместитель министра стал первым
12.08.2025 в 14:27
В Бурятии проложат дорогу к свиньям
12.08.2025 в 14:15
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
В Улан-Удэ водитель влетел в киоск и остановку из-за проблем со здоровьем
Мужчина получил травмы различной степени тяжести
12.08.2025 в 16:13
В Бурятии почти 11 часов искали ушедшую за грибами женщину
Она отбилась от компании грибников
12.08.2025 в 11:52
В Бурятии медведи задрали лося на Байкале
После звери устроили схватку за добычу
12.08.2025 в 10:09
Иркутянина, сбежавшего в США после ДТП, депортировали в Россию
Несколько лет виновник аварии скрывался в других странах
12.08.2025 в 09:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru