В Улан-Удэ водитель протаранил табачный киоск и влетел в остановку

В столице Бурятии водитель микроавтобуса снес входную группу табачного киоска и влетел в остановку. ДТП случилось на улице Трубачеева (ост. Авторынок).В паблике «Весь Улан-Удэ» заявили, что в аварии пострадал человек.Подробности произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники ГАИ и медики.