Происшествия 12.08.2025 в 16:13
В Улан-Удэ водитель влетел в киоск и остановку из-за проблем со здоровьем
Мужчина получил травмы различной степени тяжести
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ стали известны подробности ДТП на улице Трубачеева. На месте работают сотрудники ГАИ. Напомним, сегодня днем там снесли табачный киоск и влетели в остановку.
В аварию угодил 45-летний водитель автомобиля «Ниссан». По предварительным данным, мужчина потерял управление из-за проблем со здоровьем.
«В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии», - прокомментировали в Госавтоинспекции региона.
Тегикиоск остановка Трубачеева