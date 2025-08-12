Происшествия 12.08.2025 в 17:02
Почти 10 лет «строгача» получил житель Улан-Удэ за убийство знакомого
Преступление мужчина совершил после нескольких дней запоя
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в убийстве.
Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, в конце декабря 2024 года обвиняемый на улице Калашникова познакомился с местным жителем и пришел к нему в квартиру. Там они вдвоем несколько дней пили. Позднее между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость схватил нож и нанес им своему новому знакомому множество ударов в голову, грудь и живот. От полученных ран тот скончался на месте.
Злоумышленник еще некоторое время провел в квартире, после чего покинул ее, но забыл там свои личные вещи. Вскоре его нашли и задержали.
Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима.
Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, в конце декабря 2024 года обвиняемый на улице Калашникова познакомился с местным жителем и пришел к нему в квартиру. Там они вдвоем несколько дней пили. Позднее между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость схватил нож и нанес им своему новому знакомому множество ударов в голову, грудь и живот. От полученных ран тот скончался на месте.
Злоумышленник еще некоторое время провел в квартире, после чего покинул ее, но забыл там свои личные вещи. Вскоре его нашли и задержали.
Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима.
Тегиубийство