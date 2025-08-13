Турист из Москвы сломал ногу возле водопада в Бурятии

Накануне днем в Тункинском районе Бурятии 58-летний турист из Москвы получил закрытый перелом лодыжки в районе поселка Аршан. Он поскользнулся на камне у водопада и упал с небольшой высоты.На выручку пострадавшему пришли четыре сотрудника поисково-спасательного отряда №2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Прибывшие специалисты оказали москвичу первую помощь и с помощью носилок эвакуировали его в Аршан.«Там туриста осмотрела бригада врачей, которые предварительно диагностировали закрытый перелом. Пострадавший от госпитализации отказался и вместе с родственниками уехал в Иркутск», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.