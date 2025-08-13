В Бурятии действует один лесной пожар

В Бурятии за минувшие сутки новых лесных пожаров не возникло. Сейчас в республике продолжается тушение одного локализованного очага в Баунтовском районе на площади 300 га. Это возгорание возникло из-за удара молнии, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Тушение осложняется труднодоступной местностью. С огнём сражаются 10 сотрудников авиалесоохраны.- Пожар действует в бывшей зоне контроле. Тяжёлую технику к кромке пожара доставить невозможно. Авиалесоохрана работает вручную, используя ранцевые лесные огнетушители, лопаты и топоры-мотыги. На данный момент очаг локализован, идёт работа по дотушиванию, - рассказал руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.