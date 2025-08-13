Происшествия 13.08.2025 в 09:23

В Бурятии действует один лесной пожар

Лес горит в труднодоступной местности
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии действует один лесной пожар
Фото: РАЛХ
В Бурятии за минувшие сутки новых лесных пожаров не возникло. Сейчас в республике продолжается тушение одного локализованного очага в Баунтовском районе на площади 300 га. Это возгорание возникло из-за удара молнии, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. 

Тушение осложняется труднодоступной местностью. С огнём сражаются 10 сотрудников авиалесоохраны.

- Пожар действует в бывшей зоне контроле. Тяжёлую технику к кромке пожара доставить невозможно. Авиалесоохрана работает вручную, используя ранцевые лесные огнетушители, лопаты и топоры-мотыги. На данный момент очаг локализован, идёт работа по дотушиванию, - рассказал руководитель РАЛХа Сергей Борошноев.
