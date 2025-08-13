Дом в селе Бурятии сгорел по неизвестным причинам

Днем 12 августа пожарные Тарбагатайского района Бурятии спасали от огня жилой дом. Сообщение о возгорании поступило от жительницы села Пестерёво.

- К моменту прибытия пожарных огонь находился внутри бревенчатого дома. 45 минут потребовалось им для полной ликвидации пожара, но, к сожалению, огонь нанес ущерб, повредив зал и спальню жилого дома Кухня оказалась задымлена. В настоящее время причинённый ущерб, площадь и причина возникновения пожара устанавливаются, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В тушении пожара принимали участие 6 человек личного состава привлекались 2 единицы техники 3-го Тарбагатайского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия.

Фото: ГО ЧС