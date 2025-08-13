В Бурятии неопытный водитель сбил подростка и дорожный знак

ДТП с участием начинающего водителя произошло вчера вечером в Иволгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, виновником происшествия стал 25-летний молодой человек на «Тойоте Премио», стаж вождения которого составлял только 1 год. Он ехал со стороны Иволгинска в направлении Нижней Иволги и на пешеходном переходе в сторону Тапхара сбил 17-летнего юношу, а затем врезался в дорожный знак.В результате наезда парень получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.