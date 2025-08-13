Происшествия 13.08.2025 в 10:09

В Бурятии неопытный водитель сбил подростка и дорожный знак

Происшествие случилось на пешеходном переходе
Текст: Андрей Константинов
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП с участием начинающего водителя произошло вчера вечером в Иволгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, виновником происшествия стал 25-летний молодой человек на «Тойоте Премио», стаж вождения которого составлял только 1 год. Он ехал со стороны Иволгинска в направлении Нижней Иволги и на пешеходном переходе в сторону Тапхара сбил 17-летнего юношу, а затем врезался в дорожный знак. 

В результате наезда парень получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
