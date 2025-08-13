В Бурятии водитель «Волги» устроил ДТП на встречке

Крупное ДТП случилось вчера на 49-м км автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита в Заиграевском районе Бурятии.«57-летний водитель автомобиля «ГАЗ-3102», ехавший со стороны Нарын-Ацагата в направлении Добо-Енхора, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Корона Премио» под управлением 42-летней женщины. В результате ДТП ушибы и ссадины получили трое несовершеннолетних пассажиров иномарки. Мальчики 12, 6 и 5 лет после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены домой», - рассказали в Госавтоинспекции.