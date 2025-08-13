Происшествия 13.08.2025 в 10:31

Два дома остались без воды в Улан-Удэ

На сетях «Водоканала» произошла авария
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Фото: архив «Номер один»
Коммунальная авария случилась в Улан-Удэ в районе дома №22 по улице Гагарина. Там вода хлынула из-под земли. 

«На месте работает бригада аварийно-восстановительных работ. На данный момент отсечен аварийный участок, без холодного водоснабжения остались 2 многоквартирных дома», - рассказали в МУП «Водоканал».

К отключенным домам уже подвезли воду. Как сообщили на предприятии, водовозка находится возле дома №22 на ул. Гагарина.
