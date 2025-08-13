Руку жителя Бурятии «проела» жуткая опухоль

В Бурятском онкологическом диспансере наглядно показали, как выглядят последствия запущенного рака кожи.Молодого человека с жуткой рукой привел в приемное отделение диспансера его брат. Как выяснилось, пациент – инвалид с детства, у него олигофрения (умственная отсталость). Он отметил, что опухоль у него уже около года. К врачу тот не обращался.«Каждый случай запущенного рака подробно разбирается, и принимаются меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Если ничего не болит – пройдите диспансеризацию. Если что-то беспокоит – обратитесь к врачу», - прокомментировали в медучреждении.