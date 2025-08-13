В Улан-Удэ любитель пьяной езды лишился «Висты»

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в пьяном вождении.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду. Несмотря на это, в апреле 2025 года он снова сел за руль в нетрезвом виде и был задержан сотрудниками ГИБДД.«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Автомобиль марки «Тойота Виста», на котором ехал пьяный мужчина, конфискован в доход государства», - рассказали в прокуратуре.Приговор уже вступил в законную силу.