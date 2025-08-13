Происшествия 13.08.2025 в 12:33

В Бурятии полицейские поймали на горячем сборщика конопли

Мужчина собрал 460 граммов «травы»
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии полицейские поймали на горячем сборщика конопли
Фото: МВД по Бурятии
В Кяхтинском районе Бурятии полицейские «засекли» мужчину, занимавшегося сбором конопли. У него изъяли 460 граммов «травы». Проведенное экспертами-криминалистами исследование показало, что это марихуана.

Задержанный, ранее судимый уроженец Улан-Удэ, заявил, мол, собрал ее для того, чтобы изготовить наркотическое средство для личного употребления.

«В отношении фигуранта возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении и хранении наркотического средства. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - отметили в МВД по Бурятии.
Теги
конопля МВД марихуана

Все новости

В Улан-Удэ заботливо взращивают крошечные сосны
13.08.2025 в 14:03
В Бурятии жители просят спилить высоченный тополь
13.08.2025 в 13:55
В Бурятии журавли-красавки вышли на променад
13.08.2025 в 13:40
На Гостиных рядах в Улан-Удэ установили новый туалет
13.08.2025 в 13:33
Врачи Улан-Удэ вернули ребенку способность говорить
13.08.2025 в 13:26
В Бурятии медведи смущают спасателей, ищущих пропавших рыбаков
13.08.2025 в 13:15
Жителям Бурятии напомнили о запрете вылова омуля
13.08.2025 в 12:51
В Монголии прогнозируют рост заболеваемости корью
13.08.2025 в 12:47
Монгольские выпускники российских вузов поделились опытом обучения в РФ
13.08.2025 в 12:34
В Бурятии полицейские поймали на горячем сборщика конопли
13.08.2025 в 12:33
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
В Бурятии медведи смущают спасателей, ищущих пропавших рыбаков
Из-за рыщущих по берегам хищников поиски осложняются
13.08.2025 в 13:15
В Улан-Удэ любитель пьяной езды лишился «Висты»
Также мужчине назначили 150 часов обязательных работ
13.08.2025 в 12:17
Руку жителя Бурятии «проела» жуткая опухоль
Врачи показали, как выглядит запущенный рак кожи
13.08.2025 в 11:32
В Бурятии издевательство над инвалидом оказалось фейком
Автору видео почудилось то, чего не было
13.08.2025 в 11:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru