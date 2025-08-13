В Бурятии полицейские поймали на горячем сборщика конопли

В Кяхтинском районе Бурятии полицейские «засекли» мужчину, занимавшегося сбором конопли. У него изъяли 460 граммов «травы». Проведенное экспертами-криминалистами исследование показало, что это марихуана.Задержанный, ранее судимый уроженец Улан-Удэ, заявил, мол, собрал ее для того, чтобы изготовить наркотическое средство для личного употребления.«В отношении фигуранта возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении и хранении наркотического средства. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - отметили в МВД по Бурятии.