Происшествия 13.08.2025 в 13:15
В Бурятии медведи смущают спасателей, ищущих пропавших рыбаков
Из-за рыщущих по берегам хищников поиски осложняются
Текст: Карина Перова
В Бурятии поиски пропавших на Байкале рыбаков затрудняет присутствие на берегу медведей, заявили в ГУ МЧС по РБ. Бурые хищники бродят там в надежде найти себе пропитание.
Напомним, тело одного из мужчин накануне нашли на берегу бухты Дагары. В министерстве добавили, что труп рыбака обнаружили родственники, рядом с телом были личные вещи.
«Поиски по береговой линии продолжаются. Нарастающим итогом обследовано более 45 километров береговой линии и почти 120 километров акватории озера Байкал. Участвуют спасатели Северо-Байкальского БПСО, сотрудники ГИМС МЧС России и волонтеры», - прокомментировали в региональном МЧС.
