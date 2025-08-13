Происшествия 13.08.2025 в 15:37

В Улан-Удэ самокатчик угодил под машину

Парень пытался пересечь дорогу на красный
Текст: Андрей Константинов
Фото: скриншот видео
Сегодня в Улан-Удэ произошло очередное ДТП с участием электросамокатчика. Оно случилось на перекрестке улиц Гагарина и Добролюбова. Видео происшествия опубликовал Комитет по транспорту мэрии.

На кадрах видно, как самокатчик с пассажиром подъезжает к пешеходному переходу и, не снижая скорости, начинает пересекать дорогу, даже не оглядевшись по сторонам. Практически в самом начале пути его сбивает проезжавший мимо автомобиль. При этом пассажир электросамоката раньше оценил ситуацию и успел соскочить еще до выезда на дорогу.

Судя по видео, серьезных травм самокатчик не получил. Молодому человеку явно повезло, поскольку машина задела его боковой частью. Случись наезд на доли секунды позже, юноша угодил бы прямо под капот внедорожника. 



Сообщается, что вины водителя автомобиля в происшествии нет.

«Самокатчик пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и не спешился», - говорят в Комитете по транспорту.

Отметим, что парень нарушил не только ПДД, но и внутренние правила пользования электросамокатами, разрешающими поездки на этом транспорте только по одному человеку. 

ДТП

ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Дизайн и разработка — nanzat.ru