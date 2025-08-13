Происшествия 13.08.2025 в 16:01

Жительница Улан-Удэ со звериной жестокостью расправилась с младенцем

Случившееся женщина объяснила послеродовой депрессией
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ со звериной жестокостью расправилась с младенцем
Фото: Следственный комитет Бурятии
Следственный комитет Бурятии завершает расследование уголовного дело в отношении жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в убийстве маленького ребенка, совершенного с особой жестокостью.

Как рассказали в следственном ведомстве, жуткое происшествие случилось еще в ночь на 9 октября 2024 года. Обвиняемая у себя дома на улице 502 км, разозлившись на плачущего 2-месячного сына, нанесла ему удары по лицу и сделала множество уколов в голову шприцами с сильнодействующим препаратом. В результате через некоторое время ребенок скончался. Позже женщина попыталась скрыться, но ее задержали в доме у знакомого и взяли под стражу.


В ходе допросов женщина заявила, что убила ребенка на фоне послеродовой депрессии и в состоянии аффекта. Но следователи ей не поверили.

«По результатам проведенной по постановлению следователя психолого-психиатрической судебной экспертизы врачи пришли к однозначному выводу, что женщина в каком-либо экспертно-значимом состоянии в момент совершения преступления не находилась, отдавала отчет своим действиям и могла руководить ими», - сообщает следственный комитет. 

В настоящее время женщине предъявлено обвинение в окончательной редакции, расследование уже завершается. В ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

Как удалось выяснить «Номер один», совершившей жуткое преступление женщине 35-лет, а убитый младенец – не первый ее ребенок. После смерти мужа она одна растила 8-летнего сына, которого после происшествия передали на воспитание бабушке. Кто был отцом погибшего малыша, не известно.
Теги
убийство

Все новости

Мэр Улан-Удэ потребовал ускорить земляные работы и благоустройство
13.08.2025 в 17:05
В Бурятии туристы замусорили Щучье озеро
13.08.2025 в 16:55
Жителям Улан-Удэ предстоит пережить масштабное отключение холодной воды
13.08.2025 в 16:33
Пожар оставил жителей Бурятии без бани, летника и гаража
13.08.2025 в 16:31
В Бурятии женщина четыре года тратила пенсию покойной матери
13.08.2025 в 16:17
В Бурятии прокуратура отправила главу поселения на кладбище
13.08.2025 в 16:16
Жительница Улан-Удэ со звериной жестокостью расправилась с младенцем
13.08.2025 в 16:01
Матери двух детей из Бурятии помогли догнать выплаты
13.08.2025 в 15:49
В Улан-Удэ самокатчик угодил под машину
13.08.2025 в 15:37
Пенсионер из Новосибирска хочет завещать квартиру кошке
13.08.2025 в 14:57
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Пожар оставил жителей Бурятии без бани, летника и гаража
Надворные постройки горели на Аршане
13.08.2025 в 16:31
В Улан-Удэ самокатчик угодил под машину
Парень пытался пересечь дорогу на красный
13.08.2025 в 15:37
В Бурятии медведи смущают спасателей, ищущих пропавших рыбаков
Из-за рыщущих по берегам хищников поиски осложняются
13.08.2025 в 13:15
В Бурятии полицейские поймали на горячем сборщика конопли
Мужчина собрал 460 граммов «травы»
13.08.2025 в 12:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru