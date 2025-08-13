Жительница Улан-Удэ со звериной жестокостью расправилась с младенцем

Как рассказали в следственном ведомстве, жуткое происшествие случилось еще в ночь на 9 октября 2024 года. Обвиняемая у себя дома на улице 502 км, разозлившись на плачущего 2-месячного сына, нанесла ему удары по лицу и сделала множество уколов в голову шприцами с сильнодействующим препаратом. В результате через некоторое время ребенок скончался. Позже женщина попыталась скрыться, но ее задержали в доме у знакомого и взяли под стражу.











В настоящее время женщине предъявлено обвинение в окончательной редакции, расследование уже завершается. В ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения по существу.







Как удалось выяснить «Номер один», совершившей жуткое преступление женщине 35-лет, а убитый младенец – не первый ее ребенок. После смерти мужа она одна растила 8-летнего сына, которого после происшествия передали на воспитание бабушке. Кто был отцом погибшего малыша, не известно.

Следственный комитет Бурятии завершает расследование уголовного дело в отношении жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в убийстве маленького ребенка, совершенного с особой жестокостью.В ходе допросов женщина заявила, что убила ребенка на фоне послеродовой депрессии и в состоянии аффекта. Но следователи ей не поверили.«По результатам проведенной по постановлению следователя психолого-психиатрической судебной экспертизы врачи пришли к однозначному выводу, что женщина в каком-либо экспертно-значимом состоянии в момент совершения преступления не находилась, отдавала отчет своим действиям и могла руководить ими», - сообщает следственный комитет.