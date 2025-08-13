Происшествия 13.08.2025 в 16:31

Пожар оставил жителей Бурятии без бани, летника и гаража

Надворные постройки горели на Аршане
Текст: Елена Кокорина
Пожар оставил жителей Бурятии без бани, летника и гаража

Об очередном пожаре рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС. В поселке Аршан сегодня горели надворные постройки, вспыхнувшие по неизвестной пока причине.

- К моменту прибытия пожарных подразделений кровля бани и летней кухни была охвачена огнем. На полную ликвидацию возгорания пожарные расчеты потратили 52 минуты. В результате пожара баня выгорела изнутри, а летняя кухня и гараж лишились кровли. Общая площадь пожара составила 140 кв.м. Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС, - сообщили в ГО и ЧС.

В тушении пожара принимали участие 7 человек личного состава, 3 единицы техники 10-го Тункинского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия.

Фото: РА ГО и ЧС

ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

