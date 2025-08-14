Происшествия 14.08.2025 в 09:18

Неисправная печь спалила половину хозяйства жителей Бурятии

Огонь перекинулся и на соседскую баню
Текст: Елена Кокорина
Неисправная печь спалила половину хозяйства жителей Бурятии

В Кабанском районе Бурятии в результате пожара пострадала бревенчатая баня, брусовое зимовье, веранда и теплица. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи в бане.

- Сообщение о возгорании жилого дома в селе Кабанск поступило на пульт системы 112 вчера, 13 августа. По прибытии пожарных горела баня и зимовье, существовала угроза распространения огня на жилой дом. Оперативными действиями угроза жилому дому была снята. Однако в результате пожара были уничтожены баня и зимовье. Также была повреждена теплица и стена соседней бани. Общая площадь пожара составила 36 кв.м, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: ГО и ЧС

ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

