Неисправная печь спалила половину хозяйства жителей Бурятии

В Кабанском районе Бурятии в результате пожара пострадала бревенчатая баня, брусовое зимовье, веранда и теплица. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи в бане.

- Сообщение о возгорании жилого дома в селе Кабанск поступило на пульт системы 112 вчера, 13 августа. По прибытии пожарных горела баня и зимовье, существовала угроза распространения огня на жилой дом. Оперативными действиями угроза жилому дому была снята. Однако в результате пожара были уничтожены баня и зимовье. Также была повреждена теплица и стена соседней бани. Общая площадь пожара составила 36 кв.м, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: ГО и ЧС