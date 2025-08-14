Происшествия 14.08.2025 в 10:29

В Улан-Удэ «Ниссан» слетел в кювет, уходя от столкновения

В аварии пострадала женщина и ее маленькая дочь
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ «Ниссан» слетел в кювет, уходя от столкновения
Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП с пострадавшими случилось вчера днем в пригороде Улан-Удэ. В аварию попал автомобиль «Ниссан Ноут», ехавший со стороны ул. Волочаевской в направлении Онохоя. Как сообщили в ГИБДД, 28-летняя женщина, находившаяся за рулем «Ноута», пыталась избежать столкновения с другим автомобилем и вылетела с дороги в кювет.

В результате происшествия женщина и её полуторагодовалая дочь получили травмы. После оказания помощи медики отпустили их домой. Как отметили в Госавтоинспекции, девочка находилась в детском удерживающим устройстве, что позволило избежать более серьезных последствий.
