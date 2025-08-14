Происшествия 14.08.2025 в 10:39
В Бурятии делец устроил стихийный скотомогильник
Несанкционированную свалку нашли в местности Узики
Текст: Карина Перова
В Джидинском районе Бурятии индивидуальный предприниматель устроил несанкционированную свалку биологических отходов на земельном участке. В июне в местности Узики улуса Тасархай обнаружили трупы животных, шерсть и шкуры от малого и крупного рогатого скота. Это является нарушением ветеринарных правил.
После делец сжёг останки сельхозживотных. Однако он сделал это самостоятельно, без представителей государственной ветслужбы района.
«Тем самым предпринимателем нарушены требования ветеринарных правил, в соответствии с которыми уничтожение умеренно опасных биологических отходов должно осуществляться в скотомогильниках посредством их сброса в биотермическую яму под наблюдением специалиста в области ветеринарии, являющегося уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветслужбы РФ, либо сжигания в печах (крематорах, инсинераторах) или под открытым небом в траншеях (ямах) до образования негорючего остатка», - отметили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Госинспекторы надзорного ведомства объявили бизнесмену предостережение.
Специалисты добавили: за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов предусмотрены штрафы: на граждан – от 4-х до 5-ти тысяч рублей; на должностных лиц – от 20-ти до 40 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 40 до 50-ти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 до 700 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
