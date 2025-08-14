В Бурятии ограбили бармена, хитростью спровадив ее с рабочего места

В Гусинозерске росгвардейцы по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. 41-летний местный житель, чтобы поживиться чужими деньгами, хитростью спровадил работницу бара в подсобное помещение и залез в ее сумку.

- В правоохранительные органы Гусиноозерска поступило сообщение о том, что неизвестный открыто похитил деньги у женщины в баре. На место выехала группа задержания Росгвардии. Потерпевшая, являющаяся работником бара, рассказала, что подозреваемый купил алкогольный напиток, пролил его и попросил тряпку, чтобы вытереть полы. Пока она ходила за тряпкой, мужчина прошел за барную стойку и вытащил 3 тысячи рублей из ее сумки. Когда из подсобного помещения вышла потерпевшая мужчина выбежал из бара, - рассказали в Росгвардии республики.

Осмотрев прилегающую территорию, на соседней улице росгвардейцы заметили схожего по описанию мужчину. Его задержали и доставили в отдел полиции. 41-летний местный житель, ранее судимый, в полиции сознался в содеянном и отдал похищенные деньги. Возбужденно уголовное дело, ведётся следствие.

Фото: loon.site