Происшествия 14.08.2025 в 12:05

В Бурятии ограбили бармена, хитростью спровадив ее с рабочего места

За украденные три тысячи на ловкача завели уголовное дело
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии ограбили бармена, хитростью спровадив ее с рабочего места

В Гусинозерске росгвардейцы по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. 41-летний местный житель, чтобы поживиться чужими деньгами, хитростью спровадил работницу бара в подсобное помещение и залез в ее сумку.

- В правоохранительные органы Гусиноозерска поступило сообщение о том, что неизвестный открыто похитил деньги у женщины в баре. На место выехала группа задержания Росгвардии. Потерпевшая, являющаяся работником бара, рассказала, что подозреваемый купил алкогольный напиток, пролил его и попросил тряпку, чтобы вытереть полы. Пока она ходила за тряпкой, мужчина прошел за барную стойку и вытащил 3 тысячи рублей из ее сумки. Когда из подсобного помещения вышла потерпевшая мужчина выбежал из бара, - рассказали в Росгвардии республики.

Осмотрев прилегающую территорию, на соседней улице росгвардейцы заметили схожего по описанию мужчину. Его задержали и доставили в отдел полиции. 41-летний местный житель, ранее судимый, в полиции сознался в содеянном и отдал похищенные деньги. Возбужденно уголовное дело, ведётся следствие.

Фото: loon.site

Теги
ограбление

Все новости

В Бурятии вышли первые серии новых «Советов Будамшуу»
14.08.2025 в 12:54
Незрячий музыкант из Бурятии посвятил песню погибшим морякам-подводникам
14.08.2025 в 12:38
В Бурятии ограбили бармена, хитростью спровадив ее с рабочего места
14.08.2025 в 12:05
Житель Бурятии встрял по полной за дачу взятки директору школы
14.08.2025 в 12:03
В реку Баргузин в Бурятии выпустили 22,8 тысяч осетрят
14.08.2025 в 11:23
Опасный участок дороги в Бурятии «фиксировала» неработающая камера
14.08.2025 в 11:23
В Бурятии делец устроил стихийный скотомогильник
14.08.2025 в 10:39
Собранный в полночь урожай конопли аукнулся молодежи Бурятии уголовкой
14.08.2025 в 10:29
В Улан-Удэ «Ниссан» слетел в кювет, уходя от столкновения
14.08.2025 в 10:29
В Бурятии компанию оштрафовали на полмиллиона за взятки
14.08.2025 в 09:54
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
В Бурятии делец устроил стихийный скотомогильник
Несанкционированную свалку нашли в местности Узики
14.08.2025 в 10:39
В Улан-Удэ «Ниссан» слетел в кювет, уходя от столкновения
В аварии пострадала женщина и ее маленькая дочь
14.08.2025 в 10:29
Неисправная печь спалила половину хозяйства жителей Бурятии
Огонь перекинулся и на соседскую баню
14.08.2025 в 09:18
Мошенники лишили пенсионерку из Улан-Удэ всех сбережений
Пожилая женщина была наслышана о схемах аферистов, но все же поддалась обману
14.08.2025 в 09:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru