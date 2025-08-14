Происшествия 14.08.2025 в 16:49
«Дед сам строил этот дом»
Под Новосибирском 83-летний ветеран лишился жилья и всех вещей из-за страшного пожара
Текст: КП-Новосибирск
ЧП произошло 9 августа в райцентре Черепаново Новосибирской области: там на улице Алтайской, загорелся дом ветерана труда Геннадия Грачёва. В тот момент 83-летний хозяин был у дочери — помогал с электропроводкой, поэтому чудом не пострадал. Но лишился всех вещей и дома, который он строил 40 лет.
— Прибежали соседи и сказали, что горит дом. Достучаться и дозвониться до дедушки не смогли — он просто не услышал, — рассказывает КП-Новосибирск Ирина, внучка пенсионера. — Тогда позвонили моему зятю. Он приехал, подошёл к дедушке и сказал: «У тебя дом горит». Дедушка выбежал, побежал к себе. Соседи уже вызвали пожарных. Приехало три машины. Дед хотел вытащить автомобиль из гаража, но его уже не пустили — там уже полыхало пламя.
По официальной версии, причиной возгорания стало замыкание из-за «гусака».
Геннадий Николаевич своими руками строил дом, от которого теперь осталось пепелище. За четыре десятилетия он стал настоящей семейной крепостью.
Как рассказывает Ирина, пожар уничтожил гараж, машину, прихожую, пристройки. В целости остались только баня и старый сарай. В доме выгорела одна из комнат, два окна в зале и в другой комнате лопнули от жара. На крыше сгорели балки, пострадала электропроводка, погнулась газовая труба. На кухне оплавился пластик.
— Одна комната выгорела полностью, и её ещё залили водой — потолок чёрный, всё сыплется, — говорит Ирина. — Мы уже ободрали обои. Зал хоть и в дыму, но его можно отмыть.
Из мебели у ветерана теперь только холодильник и морозильная камера — их отдали знакомые. Ни постельного белья, ни посуды, ни одежды у него нет.
— Дед в первую очередь пытался спасти машину, потому что он всю жизнь был водителем и не представляет себя без автомобиля, — рассказывает внучка. — Это его средство передвижения, в том числе до больницы.
После выхода на пенсию Геннадий Николаевич купил грузовую машину и возил людям газ и уголь. Когда уже не смог управлять грузовой, продал её и купил «шестёрку». Её он берёг, вкладывал деньги — именно она и сгорела в пожаре.
Несмотря на возраст и болезни, Геннадий Николаевич всегда был активным. Даже сейчас, когда болят ноги, он занимается спортом, отжимается, делает зарядку. Помогает соседям и родным.
— Сегодня у него поднялось давление, хотя он старается не показывать, ведь он глава семьи, и к его слову прислушиваются, — говорит Ирина. — Он очень переживает, ведь дом строил сам, всё делал своими руками.
Сейчас ветеран живёт у дочери, прямо напротив сгоревшего дома. Но каждый день он смотрит на обгоревшие стены и мечтает вернуться.
— Удалось собрать 24 тысячи рублей, — рассказывает внучка. — Подали документы в соцзащиту, но рассмотрение займёт 60 дней.
Тегипожар