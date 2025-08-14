Происшествия 14.08.2025 в 16:49

«Дед сам строил этот дом»

Под Новосибирском 83-летний ветеран лишился жилья и всех вещей из-за страшного пожара
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Дед сам строил этот дом»
Фото: предоставлено КП-Новосибирск
ЧП произошло 9 августа в райцентре Черепаново Новосибирской области: там на улице Алтайской, загорелся дом ветерана труда Геннадия Грачёва. В тот момент 83-летний хозяин был у дочери — помогал с электропроводкой, поэтому чудом не пострадал. Но лишился всех вещей и дома, который он строил 40 лет.

— Прибежали соседи и сказали, что горит дом. Достучаться и дозвониться до дедушки не смогли — он просто не услышал, — рассказывает КП-Новосибирск Ирина, внучка пенсионера. — Тогда позвонили моему зятю. Он приехал, подошёл к дедушке и сказал: «У тебя дом горит». Дедушка выбежал, побежал к себе. Соседи уже вызвали пожарных. Приехало три машины. Дед хотел вытащить автомобиль из гаража, но его уже не пустили — там уже полыхало пламя.

По официальной версии, причиной возгорания стало замыкание из-за «гусака».

Геннадий Николаевич своими руками строил дом, от которого теперь осталось пепелище. За четыре десятилетия он стал настоящей семейной крепостью.

Как рассказывает Ирина, пожар уничтожил гараж, машину, прихожую, пристройки. В целости остались только баня и старый сарай. В доме выгорела одна из комнат, два окна в зале и в другой комнате лопнули от жара. На крыше сгорели балки, пострадала электропроводка, погнулась газовая труба. На кухне оплавился пластик.

— Одна комната выгорела полностью, и её ещё залили водой — потолок чёрный, всё сыплется, — говорит Ирина. — Мы уже ободрали обои. Зал хоть и в дыму, но его можно отмыть.

Из мебели у ветерана теперь только холодильник и морозильная камера — их отдали знакомые. Ни постельного белья, ни посуды, ни одежды у него нет.

— Дед в первую очередь пытался спасти машину, потому что он всю жизнь был водителем и не представляет себя без автомобиля, — рассказывает внучка. — Это его средство передвижения, в том числе до больницы.

После выхода на пенсию Геннадий Николаевич купил грузовую машину и возил людям газ и уголь. Когда уже не смог управлять грузовой, продал её и купил «шестёрку». Её он берёг, вкладывал деньги — именно она и сгорела в пожаре.

Несмотря на возраст и болезни, Геннадий Николаевич всегда был активным. Даже сейчас, когда болят ноги, он занимается спортом, отжимается, делает зарядку. Помогает соседям и родным.

— Сегодня у него поднялось давление, хотя он старается не показывать, ведь он глава семьи, и к его слову прислушиваются, — говорит Ирина. — Он очень переживает, ведь дом строил сам, всё делал своими руками.

Сейчас ветеран живёт у дочери, прямо напротив сгоревшего дома. Но каждый день он смотрит на обгоревшие стены и мечтает вернуться.

— Удалось собрать 24 тысячи рублей, — рассказывает внучка. — Подали документы в соцзащиту, но рассмотрение займёт 60 дней.
Теги
пожар

Все новости

Подсвечивать центр Улан-Удэ будут световые дуги
14.08.2025 в 17:36
В Бурятии вводят режим чрезвычайной ситуации
14.08.2025 в 17:27
Житель Бурятии остался без мотоцикла и гаража
14.08.2025 в 17:10
В Улан-Удэ на кондитерской фабрике «Амта» загорелась продукция
14.08.2025 в 17:05
«Дед сам строил этот дом»
14.08.2025 в 16:49
За вылов омуля на жителя Бурятии завели уголовное дело
14.08.2025 в 16:35
В Улан-Удэ осудили экс-заместителя главврача перинатального центра
14.08.2025 в 16:26
В Улан-Удэ меняют директоров сразу в пяти школах и одной гимназии
14.08.2025 в 15:59
В Бурятии «откапиталят» девять школ
14.08.2025 в 15:50
Житель Бурятии воспользовался чужой симкой и оформил три микрозайма
14.08.2025 в 15:15
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Житель Бурятии остался без мотоцикла и гаража
Его имущество уничтожил пожар
14.08.2025 в 17:10
В Улан-Удэ на кондитерской фабрике «Амта» загорелась продукция
Изделия вспыхнули прямо на транспортерной ленте
14.08.2025 в 17:05
В Бурятии ограбили бармена, хитростью спровадив ее с рабочего места
За украденные три тысячи на ловкача завели уголовное дело
14.08.2025 в 12:05
В Бурятии делец устроил стихийный скотомогильник
Несанкционированную свалку нашли в местности Узики
14.08.2025 в 10:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru