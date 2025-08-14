Происшествия 14.08.2025 в 17:05
В Улан-Удэ на кондитерской фабрике «Амта» загорелась продукция
Изделия вспыхнули прямо на транспортерной ленте
Текст: Карина Перова
Сегодня днем в Улан-Удэ произошел пожар на кондитерской фабрике «Амта». Здесь прямо на транспортерной ленте загорелась готовая продукция, рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.
Очевидцы сообщили о задымлении на верхнем этаже в производственном здании. Оттуда самостоятельно эвакуировались 77 человек. Обошлось без пострадавших.
«Площадь загорания составила 10 квадратов. Пожар ликвидирован силами 14 человек и 4 единиц техники. На месте работает дознаватель МЧС России», - отметили в министерстве.
