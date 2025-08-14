Происшествия 14.08.2025 в 17:05

В Улан-Удэ на кондитерской фабрике «Амта» загорелась продукция

Изделия вспыхнули прямо на транспортерной ленте
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ на кондитерской фабрике «Амта» загорелась продукция
Фото: ГУ МЧС по Бурятии
Сегодня днем в Улан-Удэ произошел пожар на кондитерской фабрике «Амта». Здесь прямо на транспортерной ленте загорелась готовая продукция, рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.

Очевидцы сообщили о задымлении на верхнем этаже в производственном здании. Оттуда самостоятельно эвакуировались 77 человек. Обошлось без пострадавших.

«Площадь загорания составила 10 квадратов. Пожар ликвидирован силами 14 человек и 4 единиц техники. На месте работает дознаватель МЧС России», - отметили в министерстве.
