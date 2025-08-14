В Улан-Удэ на кондитерской фабрике «Амта» загорелась продукция

Сегодня днем в Улан-Удэ произошел пожар на кондитерской фабрике «Амта». Здесь прямо на транспортерной ленте загорелась готовая продукция, рассказали в ГУ МЧС по Бурятии.Очевидцы сообщили о задымлении на верхнем этаже в производственном здании. Оттуда самостоятельно эвакуировались 77 человек. Обошлось без пострадавших.«Площадь загорания составила 10 квадратов. Пожар ликвидирован силами 14 человек и 4 единиц техники. На месте работает дознаватель МЧС России», - отметили в министерстве.