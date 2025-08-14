Происшествия 14.08.2025 в 17:10

Житель Бурятии остался без мотоцикла и гаража

Его имущество уничтожил пожар
Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии остался без мотоцикла и гаража

В поселке Заиграево сегодня горел мотоцикл и гараж. В результате пожара имущество местного жителя спасти не удалось.

- Сообщение о возгорании гаража в пер. Светлый поступило на пульт диспетчера сегодня, 14 августа, в полдень. По прибытию пожарных пламя с мотоцикла переходило на гараж. Площадь пожара составила 10 кв.м. Мотоцикл был полностью уничтожен. Благодаря грамотным и слаженным действиям личного состава удалось не допустить распространения огня на соседний гараж, - рассказали в ТГ-канале «Вперед. Заиграево».

Причина пожара устанавливается. Травмированных и погибших нет.

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево»

 

пожар

