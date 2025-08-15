Жительница Улан-Удэ искала подработку, а нарвалась на мошенников

За минувшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 21 преступление, совершенное с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий аферистов жители республики потеряли около 893 тысяч рублей. Одной из жертв жуликов стала жительница Улан-Удэ, которая искала подработку.Как рассказали в МВД Бурятии, горожанка в мессенджере увидела рекламу о дополнительном заработке. Заинтересовавшись, она связалась с работодателем. Менеджер сообщила, что для начала работы необходимо скачать приложение и отправила ссылку для загрузки.Улан-удэнка перешла по ссылке, скачала приложение, после чего получила пятизначный код для входа. После ввода кода началась загрузка, которая, как ей сказали, должна была занять около 30 минут. Однако по истечении этого времени приложение не загрузилось, а переписка исчезла.Вскоре на телефон горожанки стали поступать смс-сообщения с кодами подтверждения переводов из банка. Женщина зашла в мобильное приложение своего банка и обнаружила, что с её счёта сделаны переводы через Систему быстрых платежей на счета в других банках. Всего таким образом у женщины похитили 320 тысяч рублей личных сбережений.