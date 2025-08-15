Происшествия 15.08.2025 в 10:41
В Бурятии водитель под покровом ночи сбил корову
В аварии пострадал пассажир
Текст: Карина Перова
За минувшие сутки в Бурятии произошло 32 ДТП с механическими повреждениями, в том числе аварии с пострадавшими.
Так, ночью в Заиграевском районе водитель автомобиля «Ниссан Икстрэйл», следуя со стороны села Новоильинск в направлении села Илька, сбил корову.
«В результате ДТП в медицинское учреждение с травмами доставлен 18-летний пассажир», - рассказали в Госавтоинспекции региона.
