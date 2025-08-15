В Бурятии водитель под покровом ночи сбил корову

За минувшие сутки в Бурятии произошло 32 ДТП с механическими повреждениями, в том числе аварии с пострадавшими.Так, ночью в Заиграевском районе водитель автомобиля «Ниссан Икстрэйл», следуя со стороны села Новоильинск в направлении села Илька, сбил корову.«В результате ДТП в медицинское учреждение с травмами доставлен 18-летний пассажир», - рассказали в Госавтоинспекции региона.