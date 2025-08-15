В Бурятии «черный лесоруб» орудовал с промышленным размахом

«По подозрению в совершении нелегальной рубки задержан 39-летний житель Заиграевского района. У подозреваемого изъяты трактор, бензопила, а также почти 63 кубометра незаконно заготовленной древесины породы сосна и лиственница. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, с него взята подписка о невыезде», - сообщили в МВД Бурятии.











Как уточнили в полиции, предварительный ущерб от действий злоумышленника составил 750 тысяч рублей.







Фото: МВД Бурятии

В Бурятии полиция задержала черного лесоруба, который с размахом заготавливал древесину в Верхне-Талецком лесничестве. Дровосека, орудовавшего в 10 километрах от села Кульский Станок, заприметил местный лесничий. Он и сообщил о незаконной рубке правоохранителям.