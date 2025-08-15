Происшествия 15.08.2025 в 10:55
В Улан-Удэ на улице Иволгинская столкнулись две иномарки
В аварии пострадала 54-летняя пассажирка
Текст: Карина Перова
Накануне вечером в Улан-Удэ на улице Иволгинская столкнулись две иномарки. 35-летний водитель автомобиля «Хонда Партнер», не соблюдая дистанцию, врезался в стоящую «Тойота Ипсум», за рулем которой находится 54-летний водитель.
В ДТП пострадала 54-летняя пассажир машины «Тойота Ипсум», она получила травмы.
ТегиДТП улица Иволгинская