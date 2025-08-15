Накануне вечером в Улан-Удэ на улице Иволгинская столкнулись две иномарки. 35-летний водитель автомобиля «Хонда Партнер», не соблюдая дистанцию, врезался в стоящую «Тойота Ипсум», за рулем которой находится 54-летний водитель.В ДТП пострадала 54-летняя пассажир машины «Тойота Ипсум», она получила травмы.