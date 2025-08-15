Происшествия 15.08.2025 в 10:58

В Бурятии водитель мопеда сломал в аварии ключицу

Он не справился с управлением
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии водитель мопеда сломал в аварии ключицу
Фото: УГИБДД по Бурятии
В селе Майла Хоринского района Бурятии накануне в аварию угодил 41-летний водитель мопеда «Альфа». Мужчина выезжал со двора дома, но не справился с управлением и перевернулся.

Подчеркивается, что у водителя нет права управления ТС. Мужчину с переломом ключицы госпитализировали в медучреждение.
Теги
мопед перелом ключицы

Все новости

Улан-удэнцы подложили свинью работникам ТГК-14
15.08.2025 в 11:49
Подравшегося кота ветеринары Улан-Удэ спасли от потери глаза
15.08.2025 в 11:33
В Бурятии потихоньку шерстят таксистов
15.08.2025 в 11:13
Лучшие хирурги страны избавили жителя Бурятии от десятилетнего недуга
15.08.2025 в 11:05
В Бурятии водитель мопеда сломал в аварии ключицу
15.08.2025 в 10:58
В Улан-Удэ на улице Иволгинская столкнулись две иномарки
15.08.2025 в 10:55
В Бурятии «черный лесоруб» орудовал с промышленным размахом
15.08.2025 в 10:54
В Бурятии водитель под покровом ночи сбил корову
15.08.2025 в 10:41
В Улан-Удэ бизнесмен попался на мошенничестве
15.08.2025 в 10:35
Осужденных женщин в Бурятии научили рисовать на камнях
15.08.2025 в 10:17
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Улан-удэнцы подложили свинью работникам ТГК-14
Неизвестные вывалили мусор возле теплотрассы
15.08.2025 в 11:49
В Улан-Удэ на улице Иволгинская столкнулись две иномарки
В аварии пострадала 54-летняя пассажирка
15.08.2025 в 10:55
В Бурятии «черный лесоруб» орудовал с промышленным размахом
Мужчина успел нарубить деревьев на 750 тысяч рублей
15.08.2025 в 10:54
В Бурятии водитель под покровом ночи сбил корову
В аварии пострадал пассажир
15.08.2025 в 10:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru