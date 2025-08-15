Происшествия 15.08.2025 в 10:58
В Бурятии водитель мопеда сломал в аварии ключицу
Он не справился с управлением
Текст: Карина Перова
В селе Майла Хоринского района Бурятии накануне в аварию угодил 41-летний водитель мопеда «Альфа». Мужчина выезжал со двора дома, но не справился с управлением и перевернулся.
Подчеркивается, что у водителя нет права управления ТС. Мужчину с переломом ключицы госпитализировали в медучреждение.
