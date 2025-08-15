Происшествия 15.08.2025 в 11:49
Улан-удэнцы подложили свинью работникам ТГК-14
Неизвестные вывалили мусор возле теплотрассы
Текст: Карина Перова
Жители Улан-Удэ подложили свинью работникам ПАО «ТГК-14». Неизвестные вывалили отходы и оставили мешки с мусором возле сетей теплоснабжения на улице Намжилова.
Там сейчас как раз проходят капитальные работы. Сегодня на хлам наткнулись сотрудники подрядной организации.
«Будьте осознанны, уважайте чужой труд. Складируйте мусор в специально отведенных местах!», - прокомментировали в администрации Октябрьского района.
Там сейчас как раз проходят капитальные работы. Сегодня на хлам наткнулись сотрудники подрядной организации.
«Будьте осознанны, уважайте чужой труд. Складируйте мусор в специально отведенных местах!», - прокомментировали в администрации Октябрьского района.
Тегитеплотрасса мусор