Улан-удэнцы подложили свинью работникам ТГК-14

Жители Улан-Удэ подложили свинью работникам ПАО «ТГК-14». Неизвестные вывалили отходы и оставили мешки с мусором возле сетей теплоснабжения на улице Намжилова.Там сейчас как раз проходят капитальные работы. Сегодня на хлам наткнулись сотрудники подрядной организации.«Будьте осознанны, уважайте чужой труд. Складируйте мусор в специально отведенных местах!», - прокомментировали в администрации Октябрьского района.