В селе Бурятии пьяный водитель без прав рассекал на «Жигулях»

Очевидцы помогли автоинспекторам задержать мужчину
Текст: Карина Перова
Фото: УГИБДД по Бурятии
Бдительные жители райцентра Бичурского района Бурятии вечером 11 августа помогли автоинспекторам задержать нетрезвого водителя автомобиля «ВАЗ 21043». На белых «Жигулях» рассекал 37-летний мужчина.

Экипаж ДПС остановил машину на улице Советская. От сидящего за рулем сельчанина разило алкоголем. Как оказалось, у него нет водительских прав, к административной ответственности он ранее не привлекался.

«Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, которое показало результат 0,94 мг/л. Водитель согласился с результатами, подтвердившими алкогольное опьянение, однако заявил, что спиртные напитки не употреблял», - рассказали в Госавтоинспекции региона.

В отношении любителя пьяной езды составили административный протокол. Автомобиль увезли на специализированную стоянку.

