В селе Бурятии пьяный водитель без прав рассекал на «Жигулях»

Бдительные жители райцентра Бичурского района Бурятии вечером 11 августа помогли автоинспекторам задержать нетрезвого водителя автомобиля «ВАЗ 21043». На белых «Жигулях» рассекал 37-летний мужчина.Экипаж ДПС остановил машину на улице Советская. От сидящего за рулем сельчанина разило алкоголем. Как оказалось, у него нет водительских прав, к административной ответственности он ранее не привлекался.«Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, которое показало результат 0,94 мг/л. Водитель согласился с результатами, подтвердившими алкогольное опьянение, однако заявил, что спиртные напитки не употреблял», - рассказали в Госавтоинспекции региона.В отношении любителя пьяной езды составили административный протокол. Автомобиль увезли на специализированную стоянку.