Происшествия 15.08.2025 в 13:44

69-летний турист упал в горах Бурятии и сломал позвоночник

Доставлять его к врачам пришлось с помощью вертолета
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии туриста с травмой позвоночника спасатели эвакуировали вертолетом и сегодня утром передали иркутским врачам. 69-летний мужчина получил травму позвоночника при падении и не мог самостоятельно передвигаться.

Сообщение об оказании помощи двум туристам, находившимся на реке Китой между посёлком Аршан и турбазой «Шумак», поступило местным спасателям вечером 13 августа. Один из туристов, мужчина 1956 года рождения, получил травму позвоночника при падении и не мог самостоятельно передвигаться.

- На место оперативно выехала группа из трех спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Из-за удаленности района и сложного горного рельефа они смогли добраться до пострадавшего только во второй половине дня 14 августа, преодолев пешком расстояние более 20 км. Мужчине оказали первую помощь и остались с ним на ночлег. Оценив сложность травмы и труднодоступность местности, было принято решение об эвакуации пострадавшего вертолетом Ми-8 МЧС России, - рассказали в ГО и ЧС.

Сегодня утром из Иркутска вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с командой спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и врачом на борту. В 10:30 с помощью носилок пострадавшего транспортировали на борт воздушного судна.

Благодаря спасателям БРПСС, БПСО и экипажа вертолета МЧС России турист в удовлетворительном состоянии был эвакуирован в Иркутск для дальнейшей госпитализации.

Фото: МЧС РБ

