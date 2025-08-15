Происшествия 15.08.2025 в 14:08
«Никиту парализовало, а он на свободе»
Родные парня, избитого на танцполе, требуют наказать нападавшего
Текст: КП-Новосибирск
30-летний парень пережил три операции после драки на танцполе на базе отдыха в Барабинском районе Новосибирской области. А тот, кто нанес ему серьезные травмы, находится на свободе. Сейчас родственники пострадавшего пытаются добиться наказания для напададавшего. Подробности – в материале КП-Новосибирск.
Драка произошла два месяца назад – ночью 14 июня. Тогда Никита (имя изменено) подошел к брату, у которого начался конфликт на танцполе. Родные уверяют: он даже ничего толком не успел сказать, как получил удар.
- Нападавший мужчина ударил его в висок. Никита упал на кафельную плитку и ударился затылком. У него была сломана височная кость, - рассказала родственница пострадавшего.
Никиту доставили в больницу и поместили в реанимацию. В больнице ему сделали трепанацию черепа. А позднее родственники добились, чтобы мужчину перевели в Новосибирск. В областной столице пострадавший перенес еще две операции в течение месяца.
- Сейчас Никита не разговаривает. Правая сторона у него парализована, - добавила родственница.
Дома Никиту из больницы ждут двое несовершеннолетних детей и жена в декрете.
- Работать он вряд ли скоро сможет. А семья в нем нуждается: надо кормить детей, но и платить две ипотеки.
А что же нападавший? Его вызвали в полицию и, по словам родственников пострадавшего, он даже во всем сознался. Но его не взяли под стражу.
По словам близких пострадавшего, изначально дело было возбуждено по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Однако потом, как говорят родственники пострадавшего, его переквалифицировали на статью 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).
- Мы писали жалобу в прокуратуру, но оттуда пришел отказ. Объяснили это тем, что нападавший ударил Никиту «по неосторожности». Как так? То есть он может сейчас любого человека ударить, нанести ему черепно-мозговую травму, и сказать «я неосторожно ударил»? - негодуют родственники Никиты.
Есть и еще один момент в этом деле, которые вызывает вопросы у родственников:
- Когда все произошло, мне с базы отдыха позвонили свидетели и охрана. Говорили, что есть камеры. Но когда туда приехали правоохранители, в базе отдыха все камеры резко исчезли, записи пропали, - добавила родственница Никиты.
Родные Никиты сейчас планируют обращаться к Александру Бастрыкину. А еще – ищут очевидцев потасовки.
Тегидрака