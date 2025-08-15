Происшествия 15.08.2025 в 14:08

«Никиту парализовало, а он на свободе»

Родные парня, избитого на танцполе, требуют наказать нападавшего
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Никиту парализовало, а он на свободе»
Фото: Николай Оберемченко, КП-Новосибирск
30-летний парень пережил три операции после драки на танцполе на базе отдыха в Барабинском районе Новосибирской области. А тот, кто нанес ему серьезные травмы, находится на свободе. Сейчас родственники пострадавшего пытаются добиться наказания для напададавшего. Подробности – в материале КП-Новосибирск.

Драка произошла два месяца назад – ночью 14 июня. Тогда Никита (имя изменено) подошел к брату, у которого начался конфликт на танцполе. Родные уверяют: он даже ничего толком не успел сказать, как получил удар.

- Нападавший мужчина ударил его в висок. Никита упал на кафельную плитку и ударился затылком. У него была сломана височная кость, - рассказала родственница пострадавшего.

Никиту доставили в больницу и поместили в реанимацию. В больнице ему сделали трепанацию черепа. А позднее родственники добились, чтобы мужчину перевели в Новосибирск. В областной столице пострадавший перенес еще две операции в течение месяца.

- Сейчас Никита не разговаривает. Правая сторона у него парализована, - добавила родственница.

Дома Никиту из больницы ждут двое несовершеннолетних детей и жена в декрете.

- Работать он вряд ли скоро сможет. А семья в нем нуждается: надо кормить детей, но и платить две ипотеки.

А что же нападавший? Его вызвали в полицию и, по словам родственников пострадавшего, он даже во всем сознался. Но его не взяли под стражу.

По словам близких пострадавшего, изначально дело было возбуждено по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Однако потом, как говорят родственники пострадавшего, его переквалифицировали на статью 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

- Мы писали жалобу в прокуратуру, но оттуда пришел отказ. Объяснили это тем, что нападавший ударил Никиту «по неосторожности». Как так? То есть он может сейчас любого человека ударить, нанести ему черепно-мозговую травму, и сказать «я неосторожно ударил»? - негодуют родственники Никиты.

Есть и еще один момент в этом деле, которые вызывает вопросы у родственников:

- Когда все произошло, мне с базы отдыха позвонили свидетели и охрана. Говорили, что есть камеры. Но когда туда приехали правоохранители, в базе отдыха все камеры резко исчезли, записи пропали, - добавила родственница Никиты.

Родные Никиты сейчас планируют обращаться к Александру Бастрыкину. А еще – ищут очевидцев потасовки.
Теги
драка

Все новости

Топ-менеджеры ТГК-14 посидят в СИЗО до конца октября
15.08.2025 в 14:33
«Никиту парализовало, а он на свободе»
15.08.2025 в 14:08
На севере Бурятии резко задрали цены на бензин
15.08.2025 в 13:51
69-летний турист упал в горах Бурятии и сломал позвоночник
15.08.2025 в 13:44
В Бурятии определили кандидатов на пост главы Муйского муниципального округа
15.08.2025 в 13:35
В полиции Бурятии раскрыли имя героя, спасшего ребенка с отеком Квинке
15.08.2025 в 13:09
В Бурятии прокуроры нашли нарушения на Селенгинском ЦКК
15.08.2025 в 13:02
В Бурятии большевики пустили под откос бюджет целого района
15.08.2025 в 12:32
В селе Бурятии пьяный водитель без прав рассекал на «Жигулях»
15.08.2025 в 12:23
В Улан-Удэ продавщица пошла под суд за продажу алкоголя подростку
15.08.2025 в 12:15
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Топ-менеджеры ТГК-14 посидят в СИЗО до конца октября
Суд в Чите отказал им в переводе под домашний арест
15.08.2025 в 14:33
69-летний турист упал в горах Бурятии и сломал позвоночник
Доставлять его к врачам пришлось с помощью вертолета
15.08.2025 в 13:44
В селе Бурятии пьяный водитель без прав рассекал на «Жигулях»
Очевидцы помогли автоинспекторам задержать мужчину
15.08.2025 в 12:23
В Улан-Удэ продавщица пошла под суд за продажу алкоголя подростку
Женщина второй раз попалась на одном нарушении
15.08.2025 в 12:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru